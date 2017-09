PSG : Emery revient sur l'affaire des penalties

Lors du match face à l'Olympique Lyonnais (2-0) en Ligue 1 dimanche, Neymar (25 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) et Edinson Cavani (30 ans, 6 matchs et 7 buts en L1 cette saison) se sont légèrement accrochés en raison d'un penalty tiré par l'Uruguayen, qui a refusé de laisser cette tentative au Brésilien. Devant les médias ce jeudi, l'entraîneur parisien Unai Emery a calmé le jeu.

"Ce sont des compétiteurs qui veulent le meilleur pour l’équipe, et après individuellement. Après le match, il peut y avoir des conversations, ce qui est normal. Sans que ça casse la bonne ambiance dans le groupe. C’était juste une conversation, rien de plus. (...) Les penalties ? C'est une grande responsabilité de frapper. Ici, beaucoup de joueurs peuvent assumer ces responsabilités. Les deux joueurs qui sont pour frapper les penalties sont Cavani et Neymar. La décision de qui est le premier, qui est le second, ce sera mon choix. (...) Je dirai aux joueurs en premier qui sera chargé de ça", a commenté le technicien espagnol.

Comme prévu, Emery pourrait opter pour une alternance afin de satisfaire les deux attaquants.