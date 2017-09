PSG : pour les penalties, Lizarazu a son favori

Le débat sur les penalties au Paris Saint-Germain alimente les discussions depuis plusieurs jours. Qui doit être chargé de les tirer : Edinson Cavani ou Neymar ? Bixente Lizarazu a son avis sur la question et ne voit pas pourquoi l'arrivée du Brésilien doit changer la hiérarchie.

"Il y a des choses qui sont réglées depuis quelque temps au Paris Saint-Germain, et notamment le fait que Cavani tire les penalties. Comme il le fait bien, pourquoi vous voulez changer ça ? Donc pour moi la décision la plus juste, c’est de laisser les penalties à Cavani et de dire à Neymar : OK tu tires les coups francs", a déclaré le champion du monde 1998 sur RTL.

En attendant, la situation entre les deux joueurs se serait apaisée ( voir la brève de 08h28 ).