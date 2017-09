OM : Lopez, c'est "brutal" « Par Romain Rigaux - Le 21/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Encensé la saison passée, Maxime Lopez (19 ans, 8 matchs toutes compétitions cette saison) connaît un début d'exercice 2017-2018 plus compliqué. Moins performant lors des premiers matchs, le milieu de terrain marseillais est sorti du onze de Rudi Garcia avec le passage en 4-2-3-1. Dimanche dernier à Amiens (2-0), le minot était même en tribunes. "Il faudrait savoir : lorsqu'il est titulaire, Garcia s'entête avec Maxime Lopez, mais quand il ne l'est plus, c'est brutal", s'est agacé l'un de ses proches sur le site Le Phocéen. Lopez ne devrait cependant pas rester très longtemps en tribunes et il aura l'occasion de se montrer à nouveau avec le calendrier chargé de l'OM cette saison. Lopez ne devrait cependant pas rester très longtemps en tribunes et il aura l'occasion de se montrer à nouveau avec le calendrier chargé de l'OM cette saison.

