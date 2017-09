Watford : le coup de gueule de Dja Djédjé !

Watford : le coup de gueule de Dja Djédj é ! « Par Romain Rigaux - Le 21/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Parti de l'OM en 2016 pour rejoindre Watford, Brice Dja Djédjé (26 ans) ne joue pas en Angleterre. Pour la seconde saison de suite, le latéral droit n'a pas été inscrit sur la liste des joueurs qualifiés en championnat. Une situation très difficile à vivre. "Ça commence à devenir invivable, a confié l'ancien Marseillais dans les colonnes de L'Equipe. Je ne suis pas heureux ici. Le fait de m'entraîner la semaine et d'être sur mon canapé le week-end, c'est horrible. Ce n'est pas parce qu'on me paye tous les mois que je peux tout accepter. Sinon, ça voudrait dire que je m'en fous. Ça fait deux ans qu'on m'empêche de pratiquer le métier que j'aime, sans explication." Quelles sont ses intentions désormais ? "Il faut que je parte. Soit en prêt, soit définitivement. Je veux retrouver le goût de la compétition. Je suis prêt depuis décembre et je n'en peux plus d'attendre. Ce qui est fou, c'est que des clubs ont sollicité Watford cet été pour un prêt mais qu'ils ont refusé..." La donne devrait être différente en janvier. Avis aux amateurs... Quelles sont ses intentions désormais ? "Il faut que je parte. Soit en prêt, soit définitivement. Je veux retrouver le goût de la compétition. Je suis prêt depuis décembre et je n'en peux plus d'attendre. Ce qui est fou, c'est que des clubs ont sollicité Watford cet été pour un prêt mais qu'ils ont refusé..." La donne devrait être différente en janvier. Avis aux amateurs...

