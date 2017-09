Sporting : Messi ou CR7 ? Mathieu reste prudent « Par Eric Bethsy - Le 20/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien joueur du FC Barcelone, le défenseur central du Sporting Portugal Jérémy Mathieu (33 ans, 6 matchs et 1 but en Liga Sagres cette saison) a été interrogé sur sa préférence entre le Blaugrana Lionel Messi et l'attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo. Et surprise, le Français ne s’est pas mouillé. "Je ne connais pas Cristiano en tant que personne. Mais dans le jeu, ce sont deux types de joueur différents et chacun a son propre style, a commenté le défenseur passé par Toulouse, contacté par l’agence de presse EFE. Je connais bien Leo et c'est vrai que c'est un bon joueur." A peine installé au pays de CR7, Mathieu fait sûrement attention à ses déclarations... A peine installé au pays de CR7, Mathieu fait sûrement attention à ses déclarations...

