Lille : c'est promis, Bielsa ne partira pas... « Par Eric Bethsy - Le 20/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En difficulté depuis le début de la saison à Lille, Marcelo Bielsa va-t-il claquer la porte ? On le sait, l’Argentin est imprévisible, lui qui avait soudainement quitté l’Olympique de Marseille en août 2015 après la 1ère journée de championnat. Mais cette fois, El Loco a promis de ne pas récidiver avec l’actuel 17e de Ligue 1. "Je ne démissionnerai pas, je ne renoncerai pour aucune raison, a annoncé le technicien. La seule possibilité pour que je cesse de travailler ici, c'est que je sois démis de mes fonctions. Et ça, ça ne dépend pas de moi. Il n'y absolument aucune possibilité que je renonce à mon poste. Affirmer cela, c'est un acte d'imprudence. J'ai une conviction tellement forte sur ce projet. Pour ce qui dépend de moi, je vais continuer de travailler avec davantage d'efforts tous les jours. Je ne m'en irai pas d'ici même si nous devons lutter pour le maintien tout le championnat." De quoi rassurer les dirigeants du LOSC. Et un peu moins les supporters avec ce "même si nous devons lutter pour le maintien tout le championnat"... De quoi rassurer les dirigeants du LOSC. Et un peu moins les supporters avec ce "même si nous devons lutter pour le maintien tout le championnat"...

News lue par 5126 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+