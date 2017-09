Lyon : Mariano veut faire mieux « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 20/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors qu'il avait réalisé des débuts prometteurs avec notamment 4 buts en 5 matchs de Ligue 1, Mariano Diaz (24 ans, 6 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a affiché ses limites face au PSG dimanche dernier. Très critiqué depuis, l'attaquant lyonnais affirme se plaire au sein de sa nouvelle équipe et va tout faire pour en devenir un des joueurs majeurs. "Je considère aussi que je peux jouer avec les autres, apprendre à combiner et en faire plus pour le collectif. Sachez que je travaille pour m'améliorer. Je suis très content en France, de la manière dont se passent les choses et j'espère que cela pourra continuer comme ça. J'ai pu marquer des buts et on espère que l'on continuera à s'améliorer collectivement pour pouvoir nous mêler à la lutte pour les premières places. Je suis très content que l'OL mise autant sur moi et j'espère pouvoir lui rendre cette confiance avec des buts et un bon niveau de jeu", a fait savoir l'ancien Madrilène, interrogé par la Cadena Ser. Samedi, Mariano aura l'occasion de briller à domicile face à Dijon. Samedi, Mariano aura l'occasion de briller à domicile face à Dijon.

