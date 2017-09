Lyon : Mariano, Govou ne comprend toujours pas « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 20/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour remplacer Alexandre Lacazette, transféré à Arsenal, l'Olympique Lyonnais a misé sur Mariano Diaz (24 ans, 6 matchs et 4 buts en L1 cette saison) cet été. Sidney Govou ne comprend toujours pas le choix du club rhodanien... "Si encore, le joueur est titulaire dans un club européen de même niveau que l’OL comme Séville ou Valence, il est normal que l’OL se penche sur lui mais là, on décide de remplacer un joueur comme Alexandre Lacazette par le 5e attaquant du Real Madrid ! J’ai un peu de mal à comprendre, lâche sans détour l'ex-attaquant des Gones sur le site Olympique et Lyonnais. Surtout que derrière lui, hormis les jeunes, c’est un peu le néant. Donc il passe du fond du banc du Real Madrid à une place de titulaire assez confortable à Lyon. Il y a quelque chose qui m’échappe. Je n’ai rien contre lui, c’est certainement un bon joueur s’il a été recommandé par Zizou et Karim Benzema." Face au PSG dimanche, l'ancien Madrilène a en tout cas clairement affiché ses limites. Face au PSG dimanche, l'ancien Madrilène a en tout cas clairement affiché ses limites.

