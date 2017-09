PSG : Al-Khelaïfi avait tenté Zidane !

PSG : Al-Khelaïfi avait tenté Zidan e ! Par Romain Rigaux - Le 20/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après l'humiliante élimination face au FC Barcelone (4-0, 1-6) la saison dernière en Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi avait promis des changements. Dans l'organigramme, Patrick Kluivert et Olivier Létang sont partis, Antero Henrique est arrivé. En revanche, Unai Emery a été conservé sur le banc. Le président du PSG a pourtant cherché son successeur. Selon le très sérieux El Confidencial, Al-Khelaïfi a bien tenté d'attirer Diego Simeone, dont le nom a circulé dans la capitale. Mais l'Argentin en poste à l'Atletico Madrid n'était pas emballé par la Ligue 1. Et patron du club de la capitale aurait alors essayé ensuite de séduire Zinedine Zidane ! Nouvel échec cependant puisque le Français n'a pas donné suite puisqu'il se sent très bien au Real Madrid, où il a annoncé avoir prolongé jusqu'en 2020. Le média espagnol précise toutefois qu'Al-Khelaïfi n'aurait pas abandonné cette idée pour le futur. Nouvel échec cependant puisque le Français n'a pas donné suite puisqu'il se sent très bien au Real Madrid, où il a annoncé avoir prolongé jusqu'en 2020. Le média espagnol précise toutefois qu'Al-Khelaïfi n'aurait pas abandonné cette idée pour le futur.

