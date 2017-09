Barça : la plus faible affluence depuis 2011 « Par Romain Rigaux - Le 20/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La rencontre entre le FC Barcelone et Eibar (6-1) mardi soir a été la plus faible affluence du Camp Nou depuis 2011 avec 51 645 spectateurs. Il faut remonter six ans en arrière pour voir pire avec les 37 374 personnes venues assister au match de Ligue des Champions contre le BATE Borisov en décembre 2011. En championnat, la plus mauvaise affluence remonte à janvier 2009 avec 47 330 spectateurs pour une rencontre face à Numancia. Pour la saison 2016-2017, le Camp Nou affichait une affluence moyenne de 77 572 spectateurs en Liga. Soit la 2e affluence d'Europe derrière Dortmund et ses 79 653 spectateurs de moyenne.

