Lyon : Mariano répond aux critiques

Sur le plan statistique, Mariano Diaz (24 ans, 7 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) réalise un bon début de saison avec l'Olympique Lyonnais puisqu'il totalise 4 buts en six matchs de Ligue 1. Mais dans le jeu, ce n'est pas encore ça, comme l'a prouvé sa dernière prestation très mauvaise contre le Paris Saint-Germain (0-2) dimanche dernier. L'ancien joueur du Real Madrid est bien conscient des progrès à faire. "Je considère que j'ai des failles dans tous les aspects de mon jeu. Je dois encore m'améliorer sur tous les points, je suis encore très perfectible", a reconnu le Gone pour Lyon Capitale. "Les doutes ? Je peux plus ou moins les comprendre, car je n'étais pas le joueur le plus important du Real Madrid. Mais maintenant je suis venu ici pour remplacer Alexandre Lacazette et faire aussi bien que lui. J'espère laisser une aussi bonne impression que lui." L'OL l'espère aussi.

