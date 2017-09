PSG : pour les penalties, Forlan vote Cavani « Par Romain Rigaux - Le 20/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La brouille entre Neymar (25 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) et Edinson Cavani (30 ans, 6 matchs et 7 buts en L1 cette saison) lors du penalty face à Lyon (2-0) dimanche dernier fait aussi couler beaucoup d'encre en Espagne. Interrogé par la Cadena COPE, Diego Forlan a donné son avis sur cet épisode. Et, forcément, l'Uruguayen défend son compatriote. "Si Cavani tire les penalties depuis le départ d'Ibrahimovic, il doit évidemment continuer. Cavani manque le penalty parce qu’au lieu d’être concentré, il débat pour pouvoir le tirer. Cavani doit continuer à tirer les penalties, mais cela ne m’étonnerait pas que, pour des raisons marketing et au regard de son importance dans le club, Neymar les tire désormais", a expliqué l'ancien attaquant de l'Inter Milan. Le PSG prendra-t-il une décision aussi radicale ? Pas sûr. Le PSG prendra-t-il une décision aussi radicale ? Pas sûr.

