Barça : Paulinho répond à ses détracteurs

Recruté cet été par le FC Barcelone, le milieu de terrain Paulinho (29 ans, 4 apparitions et 2 buts en Liga cette saison) n’a pas fait l’unanimité d’entrée. La faute principalement à l’investissement jugé trop onéreux (40 millions d’euros) pour le rapatrier de Chine et du Guangzhou Evergrande. Mais fort de ses deux belles prestations contre Getafe (2-1) puis Eibar (6-1) mardi avec un but marqué à chaque fois, le Brésilien vient de mettre tout le monde d’accord. L’occasion pour l'intéressé de répondre aux critiques.

"Je n’avais rien à prouver aux gens qui doutaient, mais je devais le faire pour les coéquipiers et le Barça, a expliqué l’ancien joueur de Tottenham dans les colonnes du Mundo Deportivo. La meilleure réponse est sur le terrain, avec des victoires et des buts. Le plus important, c’est de gagner des matchs."

Ovationné par le Camp Nou mardi, l’Auriverde a dû savourer !