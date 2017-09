Chelsea : Conte "croise les doigts" pour Hazard « Par Romain Lantheaume - Le 20/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Victime d’une fracture de la cheville en juin dernier au terme d’une saison de feu, l’ailier Eden Hazard (26 ans, 2 apparitions en Premier League cette saison) retrouve peu à peu les terrains avec Chelsea. Entré en jeu lors des 3 derniers matchs des Blues, le Belge va être titularisé pour la première fois depuis son retour ce mercredi (20h45) contre Nottingham Forest en League Cup. Et son entraîneur Antonio Conte espère évidemment que tout va bien se passer. "C'est le moment de débuter un match pour Eden. Il va essayer de jouer 90 minutes. J'espère que l'on est au bout du chemin avec cette blessure, a lancé l’Italien en conférence de presse. Je pense que l'on a bien géré la situation. On a vraiment fait ce qu'il fallait avec lui. Il est prêt à débuter, et on va croiser les doigts pour que tout aille bien." Sur plusieurs prises de balle, l’ancien Lillois a démontré lors de ses entrées en jeu qu’il est bien en train de retrouver ses sensations ! Sur plusieurs prises de balle, l’ancien Lillois a démontré lors de ses entrées en jeu qu’il est bien en train de retrouver ses sensations !

News lue par 9073 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+