OM : mauvaise surprise pour Mitroglou ?

OM : mauvaise surprise pour Mitroglo u ? « Par Romain Lantheaume - Le 20/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Décidément, le plus grand flou règne autour de l’état de santé de l'attaquant de l’Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou (29 ans). Recruté pour 15 millions d'euros en provenance du Benfica Lisbonne lors du dernier jour du mercato d'été, le Grec n’est pas près d’effectuer ses grands débuts avec le club phocéen à en croire la radio RMC. En effet, la recrue souffrirait d’une déchirure à la cuisse plus grave que prévue selon la radio qui évoque également des tests physiques "laborieux". Plus inquiétant encore, des examens complémentaires auraient mis en évidence un autre pépin physique sur lequel rien n’a filtré pour l’instant… Dans ces conditions, le buteur continue de s’entraîner à l’écart de ses nouveaux coéquipiers et le média indique qu’on ne devrait pas voir Mitroglou dimanche contre Toulouse, "sauf miracle". Sa présence face à Salzbourg (28 septembre) en Ligue Europa et contre Nice (1er octobre) en Ligue 1 demeurerait même incertaine… Dans ces conditions, le buteur continue de s’entraîner à l’écart de ses nouveaux coéquipiers et le média indique qu’on ne devrait pas voir Mitroglou dimanche contre Toulouse, "sauf miracle". Sa présence face à Salzbourg (28 septembre) en Ligue Europa et contre Nice (1er octobre) en Ligue 1 demeurerait même incertaine…

News lue par 17607 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+