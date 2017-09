OM : Puel très confiant pour Amavi « Par Romain Rigaux - Le 20/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire lors des deux derniers matchs de l'Olympique de Marseille, le latéral gauche Jordan Amavi (23 ans, 3 matchs en L1 cette saison) sort d'une excellente prestation contre Amiens (2-0) dimanche dernier. L'ancien Niçois semble bien parti pour s'installer dans le couloir à la place de Patrice Evra, en grande difficulté depuis le début de la saison. En tout cas, son ancien entraîneur à Nice, Claude Puel, est confiant. "Il a un gros potentiel, un profil de latéral moderne. Il peut s'améliorer dans la dernière passe, le dernier centre, mais il doit toujours garder la rigueur défensive à l'esprit, car c'est un défenseur avant tout. Il va s'aguerrir et devenir de plus en plus fiable", a assuré le technicien dans les colonnes de La Provence. Avec Amavi, les supporters marseillais sont un peu plus rassurés. Avec Amavi, les supporters marseillais sont un peu plus rassurés.

News lue par 4863 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+