Nantes : Kita se voit en "locomotive" « Par Romain Lantheaume - Le 20/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mardi, le FC Nantes a annoncé qu’il va se doter d’un nouveau stade de 40 000 places à partir de 2022 (voir ici). Pour le président des Canaris, Waldemar Kita, ce déménagement doit aller de pair avec de grandes ambitions. "Le foot français devient un football très intéressant au niveau de la dynamique économique qui a été installée par le PSG, Monaco, Lyon, Nice ou Marseille, et on ne peut pas rester derrière tout ça, a estimé l’homme d’affaires. Moi, j'aime bien être une locomotive plutôt qu'un wagon, on va se battre pour ça. J'espère que le pain noir que nous avons mangé est derrière nous. Et pour profiter d'un bel outil qui nous rendra plus attractifs, ça va être une obligation d'être européens dans les deux ou trois ans. Il nous faut d'abord de la constance, stabiliser, mais il faudra y être." Avec le recrutement de l’entraîneur Claudio Ranieri, le FCN avait déjà affiché ses ambitions cet été, même si le technicien italien attendait plus du mercato. Avec le recrutement de l’entraîneur Claudio Ranieri, le FCN avait déjà affiché ses ambitions cet été, même si le technicien italien attendait plus du mercato.

