Nantes : Kita et le "défendable" Ranieri « Par Romain Lantheaume - Le 20/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- 7e de Ligue 1 après six journées, le FC Nantes se distingue par ses courtes victoires (trois fois 1-0) sans grand spectacle. Si la philosophie de l’entraîneur des Canaris, Claudio Ranieri, ne fait pas l’unanimité, l’Italien peut compter sur le soutien de son président Waldemar Kita. "Dix points, c’est bien. Comme il dit, il faut avancer par étapes. On gagne, a souligné l’homme d’affaires dans des propos rapportés par L’Equipe. On serait 15es avec dix buts marqués, vous diriez : 'on n’est que 15e.' Il a une philosophie, j’en ai discuté avec lui, elle est défendable." Avec 10 points au compteur pour seulement 3 buts marqués, il est vrai que l’ancien coach de Leicester fait très fort. A sa manière… Avec 10 points au compteur pour seulement 3 buts marqués, il est vrai que l’ancien coach de Leicester fait très fort. A sa manière…

