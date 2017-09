PSG : l'ancien coach de Neymar cartonne Emery !

PSG : l'ancien coach de Neymar cartonne Emer y ! « Par Romain Lantheaume - Le 20/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au centre des débats depuis sa dispute avec Edinson Cavani pour frapper un penalty contre l’Olympique Lyonnais (2-0) dimanche, l’ailier du Paris Saint-Germain, Neymar (25 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison), a reçu le soutien de son ancien entraîneur à Santos (2011-2013), Muricy Ramalho, qui a rejeté la faute sur le coach francilien Unai Emery, en le qualifiant de "guignol". "Cette équipe et cet entraîneur sont très désorganisés. Ce qui est arrivé est uniquement de sa faute. Je défends toujours les entraîneurs, mais ici, le responsable, c'est lui, a lancé le Brésilien sur la chaîne SporTV. Un entraîneur doit décider de tout : qui tire les penalties, qui tire les coups francs, les corners... Tout cela doit être clarifié avant." On devrait y voir plus clair à l’issue de la réunion programmée ce mercredi entre les deux protagonistes, Emery, le directeur sportif Antero Henrique, voire le coordinateur de l'équipe Maxwell. On devrait y voir plus clair à l’issue de la réunion programmée ce mercredi entre les deux protagonistes, Emery, le directeur sportif Antero Henrique, voire le coordinateur de l'équipe Maxwell.

News lue par 20368 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+