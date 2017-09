Bayern : et encore, James n'est pas à 100 % ! « Par Romain Lantheaume - Le 20/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire pour la première fois en Bundesliga mardi, le milieu offensif du Bayern Munich James Rodriguez (26 ans, 2 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) a livré un récital face à Schalke 04 (3-0). Avec un but, une passe décisive et un penalty obtenu, le Colombien s’est imposé comme le grand artisan du succès du champion en titre. Le tout sans être en pleine possession de ses moyens physiques, comme l’a souligné son entraîneur Carlo Ancelotti après la rencontre. "James Rodriguez a très bien joué, au service de l'équipe, avec de bonnes combinaisons, mais physiquement il n'est pas encore à 100%", a ainsi pris soin de préciser l’Italien. Prêté pour deux ans avec option d’achat par le Real Madrid dans l’espoir de relancer sa carrière, le Cafetero commence fort ! Prêté pour deux ans avec option d’achat par le Real Madrid dans l’espoir de relancer sa carrière, le Cafetero commence fort !

News lue par 12527 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+