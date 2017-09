Barça : Messi, une première depuis 4 ans « Par Romain Rigaux - Le 20/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors de la victoire du FC Barcelone contre Eibar (6-1) mardi soir, Lionel Messi (30 ans, 5 matchs et 9 buts en Liga cette saison) a inscrit un quadruplé. Le quatrième de sa carrière et le premier depuis plus de quatre ans. La dernière fois que l'Argentin avait claqué quatre buts, c'était contre Osasuna (5-1) en janvier 2013. Avec neuf réalisations en cinq journées, Messi est déjà largement en tête du classement des buteurs devant Simone Zaza (4 buts), Maximiliano Gomez et Juanmi (3 buts). La Pulga réalise son meilleur début de saison en championnat espagnol. Il fait mieux que lors de l'exercice 2011-2012 avec 8 buts en cinq journées. Suspendu en championnat depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo a déjà du boulot. Le Portugais du Real Madrid fait son retour ce mercredi (22h) contre le Betis Séville. Suspendu en championnat depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo a déjà du boulot. Le Portugais du Real Madrid fait son retour ce mercredi (22h) contre le Betis Séville.

