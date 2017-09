OM : le mercato ne fait pas "saliver" Diouf

Alors qu'il demande au propriétaire de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt, d'investir plus d'argent dans le recrutement (voir la brève de 20h14), Pape Diouf a aussi jugé le recrutement réalisé par la direction installée par l'Américain. Et l'ancien président marseillais n'est pas convaincu.

"Si on prend individuellement, ils peuvent être bons. Mais en tant que président, j’aurais évité le retour d’anciens. C’est risqué de faire revenir des joueurs que les gens connaissent et dont ils attendent beaucoup. Le recrutement ne me fait pas rêver, il ne me fait pas saliver", avoue l'ancien agent.

Diouf n'aurait donc pas recruté Dimitri Payet et Steve Mandanda.