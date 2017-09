Man Utd : Fellaini, ça coince pour son contrat

Annoncé possible partant cet été, Marouane Fellaini (29 ans, 4 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) est finalement resté à Manchester United. Néanmoins, le milieu de terrain belge est sous contrat jusqu'en juin prochain et tarde à prolonger avec les Red Devils.

Selon le Daily Mail, le club mancunien n'offre qu'une saison supplémentaire à l'ancien joueur d'Everton qui, lui, souhaite un bail plus long. Les deux parties parviendront-elles à s'entendre ? Si ce n'est pas le cas, le Diable Rouge pourra partir libre l'été prochain.