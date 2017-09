EdF : Riolo compare Kurzawa à Aurier « Par Romain Rigaux - Le 19/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Layvin Kurzawa (25 ans, 9 sélections et 1 but) sera-t-il toujours appelé par Didier Deschamps en équipe de France alors que le latéral gauche aurait tenu des propos déplacés à l'encontre du sélectionneur dans une vidéo ? Une première réponse tombera lors de l'annonce de la prochaine liste le 28 septembre, mais en attendant Daniel Riolo compare ce cas avec celui de Serge Aurier, qui a gâché son passage au PSG avec notamment la fameuse affaire Periscope. "Coïncidence ou pas, Aurier a foutu sa carrière en l’air au PSG à cause des réseaux sociaux et Kurzawa fait la même chose, comme les deux étaient très proches, il n’y a donc rien de surprenant. Aujourd’hui, Kurzawa s’est mis dans une mouise absolument terrible. Au PSG, il joue très mal et il va perdre sa place. Et en équipe de France, une affaire comme ça risque de l’handicaper beaucoup", a déclaré le journaliste de RMC.

