PSG : N. Al-Khelaïfi - "il n'y a rien"

Alors qu'il se dit qu'il aurait demandé à Antero Henrique de régler le problème entre les deux hommes mercredi à l'entraînement (voir la brève de 14h01), Nasser Al-Khelaïfi a évoqué les tensions apparues dimanche face à Lyon entre Edinson Cavani (30 ans, 6 matchs et 7 buts en L1 cette saison) et Neymar (25 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison). Et pour le président parisien, il n'y a pas de quoi fouetter un chat.

"Non, il n’y a rien, a ainsi rétorqué Al-Khelaïfi, interrogé par RMC. C’est vous, les médias, qui faites les problèmes."

Pas seulement quand même.