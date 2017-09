EdF : Le Graët évoque l'affaire Kurzawa

ictime d'un chantage à la vidéo, une vidéo sur laquelle au cours d'une soirée il "s'amuse" à insulter Didier Deschamps, Layvin Kurzawa (25 ans, 9 sélections, 1 but) a vu cette affaire être étalée sur la place publique. Prévenu il y a quelque temps déjà par le défenseur parisien lui-même, le sélectionneur tricolore ne veut pas s'occuper de ça maintenant (voir la brève de 10h36). De son côté, Noël Le Graët a évoqué cette nouvelle histoire sur RMC.

"On verra (si Kurzawa reste sélectionnable ou non). A première vue, la gravité ne me semble pas exceptionnelle. J’ai discuté avec Didier Deschamps lundi et la décision n’est pas prise. Mais on n’est pas chargés de punir sans arrêt", a fait savoir le président de la Fédération française de football.

On saura le 28 septembre, date de l'annonce de la prochaine liste de Deschamps, si le défenseur parisien est déjà sanctionné ou non.