Tottenham : Wembley maudit ? Sissoko se prononce « Par Romain Lantheaume - Le 19/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Contraint de déménager pendant la reconstruction de White Hart Lane, Tottenham joue ses matchs à domicile à Wembley cette saison et comme bien d’autres avant eux, les Spurs ont du mal dans la mythique enceinte avec un bilan de deux nuls et une défaite à domicile en championnat en ce début de saison. De là à parler de malédiction… "Est-ce exagéré d’évoquer un syndrome Wembley ? Si on regarde le nombre de points pris, on va dire que non, a reconnu le milieu de terrain Moussa Sissoko (28 ans, 5 matchs en Premier League cette saison) au micro de SFR Sport. Mais en tant que joueur, on fait des belles prestations, et à chaque fois il nous a manqué peu de choses comme face à Burnley (1-1) où on se fait égaliser sur la fin. C’est dommage parce qu’on perd des points bêtes mais la saison est encore longue." Vainqueurs 3-1 du Borussia Dortmund en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino et sa bande sont toujours en quête de leur premier succès à domicile en championnat. Vainqueurs 3-1 du Borussia Dortmund en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino et sa bande sont toujours en quête de leur premier succès à domicile en championnat.

