OM : Valbuena s'est senti "touché" « Par Romain Lantheaume - Le 19/09/2017 » Relancé par les victoires contre Konyaspor (1-0) en Ligue Europa puis Amiens (2-0) en Ligue 1, l'Olympique de Marseille restait sur des dernières semaines compliquées avec les deux déconvenues face à Monaco (1-6) et Rennes (1-3). Ancien joueur du club phocéen, Mathieu Valbuena (32 ans, 5 matchs et 3 buts en championnat cette saison) a été peiné durant cette période. "Ça fait du mal de voir cet OM un peu malade, a déploré le milieu offensif de Fenerbahçe sur les ondes de RMC. Quand on voit l'effectif, il est bien meilleur que pas mal d'équipes dans ce championnat. Il faut que la mayonnaise prenne. Peut-être que les supporters auraient voulu un recrutement plus clinquant. Je suis triste de voir les supporters comme ça. Cela fait deux ans que le club n'était pas en coupe d'Europe et voir aussi peu d'affluence dans ce stade, franchement ça m'a touché. (…) Ce n'est que le début de saison, il faut attendre et ne pas tirer d'enseignements." Pas sûr en revanche que les fans marseillais se montrent très touchés par ces propos, "Petit Vélo" étant pris en grippe par une bonne partie du Vélodrome depuis son départ pour l'Olympique Lyonnais en 2015.

