EdF : pour Kurzawa, Deschamps verra ça plus tard « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 19/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Victime d'un chantage à la vidéo, une vidéo sur laquelle au cours d'une soirée il "s'amuse" à insulter Didier Deschamps, Layvin Kurzawa (25 ans, 9 sélections, 1 but) a vu cette affaire être étalée sur la place publique. Prévenu il y a quelque temps déjà par le défenseur parisien lui-même, le sélectionneur tricolore ne veut pas s'occuper de ça maintenant. D'après RMC, Deschamps aurait en effet prévu de s'occuper du cas Kurzawa plus tard. Le champion du monde 98 aurait ainsi signifié à son défenseur que seuls les deux prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde, contre la Bulgarie (7 octobre) et la Biélorussie (10 octobre), devaient occuper leurs esprits pour le moment. Mais ça, c'était avant que tout le monde prenne connaissance de cette histoire... Mais ça, c'était avant que tout le monde prenne connaissance de cette histoire...

News lue par 9910 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+