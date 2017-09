PSG : Ljuboja et le "mauvais calcul" de Cavani « Par Romain Lantheaume - Le 19/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche face à l'Olympique Lyonnais (2-0), les premiers signes de discorde sont apparus au Paris Saint-Germain entre Neymar et Edinson Cavani, l'Uruguayen refusant de laisser tirer un penalty au Brésilien avant de manquer sa tentative. Pour l'ancien buteur du club de la capitale (2003-2005), Danijel Ljuboja, "El Matador" n'a pas assez réfléchi sur ce coup-là. "A la place de Cavani, j'aurais pensé plus loin car Neymar, un garçon intelligent, va lui donner plus de passes décisives qu'il n'aura de penalties à tirer, a souligné le Serbe dans les colonnes de L'Equipe. Peut-être que le Brésilien va le faire avec le frein à main maintenant. C'est un mauvais calcul de la part de Cavani, qui aurait dû faire comme Messi et Suarez au Barça. Ils se partageaient les penalties avec Neymar. Il aurait dû être plus malin. Cavani a plus besoin de Neymar que Neymar de Cavani. Mais ce sont des grands garçons, ça va s'arranger." Ljuboja sait de quoi il parle. En mai 2004, le buteur avait connu un épisode similaire avec le PSG à Bordeaux (0-3) lorsque Reinaldo lui avait pris le ballon des mains avant de rater son penalty… Ljuboja sait de quoi il parle. En mai 2004, le buteur avait connu un épisode similaire avec le PSG à Bordeaux (0-3) lorsque Reinaldo lui avait pris le ballon des mains avant de rater son penalty…

News lue par 5548 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+