Lyon : Mariano, Lacombe monte au créneau « Par Romain Lantheaume - Le 19/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prolifique en ce début de saison, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, Mariano (24 ans, 6 matchs et 4 buts en L1 cette saison), n’a pas pesé bien lourd pour la première affiche de sa carrière lyonnaise dimanche face au Paris Saint-Germain (0-2). Critiqué après sa pâle prestation (voir ici), le Dominicain peut compter sur le soutien de Bernard Lacombe, conseiller à l’OL. "Il est puissant, il a un bon timing dans le jeu aérien, mais il est vrai qu'il a des difficultés dans les petits périmètres, là où il y a le plus de monde, a admis l’ancien buteur dans les colonnes de L’Equipe. Il est nouveau, jeune, et il joue avec d'autres nouveaux, jeunes également. (…) Il enchaîne les matchs pour la première fois, et il y a des automatismes à trouver. Il veut peut-être recevoir le ballon dans certaines situations, et le ballon n'arrive pas. Il va progresser. Bafé Gomis avait beaucoup progressé dos au but, chez nous." Dans ce domaine, il y a du boulot, mais le transfuge du Real Madrid dispose encore de quelques semaines pour préparer le prochain choc face à l’AS Monaco le 13 octobre en championnat. Dans ce domaine, il y a du boulot, mais le transfuge du Real Madrid dispose encore de quelques semaines pour préparer le prochain choc face à l’AS Monaco le 13 octobre en championnat.

