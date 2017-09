PSG : les penalties, l'avis de Sonny Anderson « Par Romain Lantheaume - Le 19/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien buteur d’expérience, Sonny Anderson a comme d’autres été invité à donner son regard sur le fameux penalty qui a fait naître des tensions entre les attaquants du Paris Saint-Germain Neymar et Edinson Cavani dimanche contre l’Olympique Lyonnais (2-0). Pour le Brésilien, c’est avant tout au vestiaire de trancher et d’établir une hiérarchie dans ce domaine. "Il a forcément dû se passer quelque chose dans le vestiaire puisque, depuis le début de la saison, les penalties étaient tirés par Cavani. C’est le genre de détail qui est toujours abordé dans la causerie du coach et les noms des tireurs sont inscrits au tableau avant la rencontre. Les joueurs vont devoir régler cela entre eux et se mettre d’accord", a estimé l’ancien Gone dans les colonnes du quotidien Le Parisien. "Sinon, c’est à l’entraîneur de trancher. Mais, pour moi, il n’y a pas de polémique, on n’en parlerait même pas si Cavani avait marqué. Je n’y vois pas un problème d’ego", a dédramatisé le consultant. Mais les tensions semblent plus profondes que ce que les principaux intéressés veulent bien laisser entendre ( "Sinon, c’est à l’entraîneur de trancher. Mais, pour moi, il n’y a pas de polémique, on n’en parlerait même pas si Cavani avait marqué. Je n’y vois pas un problème d’ego", a dédramatisé le consultant. Mais les tensions semblent plus profondes que ce que les principaux intéressés veulent bien laisser entendre ( voir la brève de 08h51 ).

