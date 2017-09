PSG : Cavani et Neymar, aussi pour l'argent

Comme nous vous l'indiquions un peu plus tôt ce mardi (voir la brève de 08h51), le ton serait monté entre Edinson Cavani (30 ans, 6 matchs et 7 buts en L1 cette saison) et Neymar (25 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) dimanche à la suite de la victoire 2-0 contre Lyon. Une bataille d'égos évidemment mais aussi une histoire de gros sous.

Selon L'Equipe, cette mini-affaire pourrait en effet être le résultat d'une histoire de prime. S'il finit meilleur buteur du championnat cette saison, El Matador devrait percevoir une prime d'un million d'euros. On comprend mieux pourquoi il n'a pas envie d'être privé des penalties. Et comme il a peut-être été promis une chose similaire au Brésilien...