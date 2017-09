PSG : entre Cavani et Neymar, le ton est monté !

Alors qu'Edinson Cavani (30 ans, 6 matchs et 7 buts en L1 cette saison) lui-même (voir la brève d'hier à 20h27) et Daniel Alves (voir la brève d'hier à 19h07)ont vite calmé le jeu au sujet de tensions entre le premier cité et Neymar (25 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison), le ton serait bien monté entre l'Uruguayen et le Brésilien dimanche à la suite de la victoire 2-0 contre Lyon.

D'après L'Equipe, Cavani, qui a vite regagné les vestiaires au coup de sifflet final, serait ensuite allé demander des explications à Neymar, lui faisant notamment savoir qu'il n'avait pas apprécié son attitude sur le terrain. Le Brésilien aurait répondu de manière fort peu sympathique à son partenaire. Le ton serait d'ailleurs très vite monté entre les deux hommes et il aurait fallu l'intervention de Marquinhos et Thiago Silva pour ramener le calme dans le vestiaire parisien...