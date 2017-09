Barça : Dembélé, le casse-tête de Valverde « Par Romain Lantheaume - Le 19/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Victime d'une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche, l'ailier du FC Barcelone Ousmane Dembélé (20 ans, 2 matchs en Liga avec FC Barcelone cette saison) va être opéré ce mardi en Finlande. Le Français passera entre 3 et 4 mois loin des terrains. Un vrai casse-tête pour son entraîneur Ernesto Valverde qui va devoir lui trouver un remplaçant durant son indisponibilité. "Il y a plusieurs joueurs qui peuvent jouer à la place de Dembélé. On a Gerard Deulofeu, Aleix Vidal, Denis Suarez qui a joué sur la gauche la semaine dernière. Il y a André Gomes aussi. Je ne sais pas, a reconnu le technicien espagnol en conférence de presse. Nous allons chercher des options. (…) Il y a aussi l’équipe B. Je veux me concentrer sur mon équipe mais on peut aussi les prendre en considération." Rien de très rassurant pour les supporters catalans, surtout que Deulofeu, a priori le plus indiqué pour remplacer le Tricolore, a rendu des copies mitigées lorsqu’il a eu sa chance en début de saison. Rien de très rassurant pour les supporters catalans, surtout que Deulofeu, a priori le plus indiqué pour remplacer le Tricolore, a rendu des copies mitigées lorsqu’il a eu sa chance en début de saison.

