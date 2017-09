OM : Garcia s'explique pour Lopez

Victime du nouveau système de Rudi Garcia, qui privilégie désormais le 4-2-3-1, le milieu de l’Olympique de Marseille Maxime Lopez (19 ans, 4 matchs en L1 cette saison) n’était même pas sur la feuille de match à Amiens (2-0) dimanche en championnat. Un choix fort de la part de l’entraîneur olympien qui a souhaité envoyer un message à son groupe.

"On va continuer à intégrer les nouveaux, il y aura les retours de blessure d’Abdennour et Mitroglou. Il y aura une concurrence féroce, a annoncé Garcia. Quand on est à l’OM on le sait. Aujourd’hui, Maxime Lopez n’est pas dans le groupe et ce n’est pas rien. Mais tout le monde va se bouger pour gagner sa place et on va avancer comme ça. Clinton est rentré et a marqué deux fois et c’est bien. Plus j’aurai de solutions plus j’aurai des insomnies pour faire mon équipe."

Les Marseillais sont prévenus.