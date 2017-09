PSG : Cavani calme le jeu avec Neymar « Par Eric Bethsy - Le 18/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En raison de leur désaccord contre Lyon (2-0) dimanche, les attaquants du Paris Saint-Germain Edinson Cavani et Neymar ont alimenté une polémique. Doit-on s'attendre à de nouvelles tensions entre les deux hommes qui souhaitent tirer les penalties ? Interrogé par Radio Universal, l'ancien buteur de Naples a démenti l'existence d'une rivalité. "Ce sont des choses montées en épingle, a réagi l'Uruguayen. Je ne sais pas pourquoi on crée toutes ces histoires. La vérité, c'est que ce sont des choses normales, qui arrivent dans le football. J'en ai entendu parler en discutant avec mon frère, que les gens disent que Cavani ne laisse pas tirer les penalties ou qu'il y a un problème avec Neymar. La vérité, c'est qu'il n'y a aucun problème." "Il vient d'arriver. Il va sûrement se faire voir de plus en plus. Nous, comme je l'ai dit depuis le début, on a toute la bonne volonté pour qu'il puisse s'adapter au mieux, a poursuivi El Matador. Je pense qu'on a pu constater qu'il s'adaptait rapidement." Reste à savoir pourquoi Cavani a quitté la pelouse du Parc en colère... "Il vient d'arriver. Il va sûrement se faire voir de plus en plus. Nous, comme je l'ai dit depuis le début, on a toute la bonne volonté pour qu'il puisse s'adapter au mieux, a poursuivi El Matador. Je pense qu'on a pu constater qu'il s'adaptait rapidement." Reste à savoir pourquoi Cavani a quitté la pelouse du Parc en colère...

