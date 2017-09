PSG : Dugarry remet Neymar à sa place !

PSG : Dugarry remet Neymar à sa plac e ! « Par Eric Bethsy - Le 18/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré la victoire contre Lyon (2-0) dimanche en Ligue 1, des tensions sont apparues entre les attaquants du Paris Saint-Germain Edinson Cavani et Neymar, au moment de tirer deux coups de pied arrêtés. Une scène inacceptable pour Christophe Dugarry qui prend la défense de l’Uruguayen. "Cavani, ça fait quatre ans qu’il est là, il ne va pas se faire savonner la planche. A un moment donné, il faut respecter les anciens, a réagi l’ex-Marseillais sur RMC. Neymar, c’est un super joueur. Il sera le patron du PSG. Mais il ne le sera pas parce qu’il vaut 220 millions d’euros mais parce qu’il aura fait gagner le PSG. Unai Emery doit intervenir. Neymar, je le répète, ce n'est pas le patron du PSG. Bientôt, il va faire l’entraînement, la composition d’équipe ? Mais où on va ?" "Cavani, je ne vais pas dire qu’il me fait de la peine, parce que c’est rabaissant. Mais je suis compatissant pour lui. Le mec, il court comme un dingue tout le match, il ne dit jamais rien. Il est partout, il est généreux, il est irréprochable. Il n’y a rien à dire. Et à l’arrivée, on lui fait un coup comme ça, un petit peu à l’envers... Ce n’est pas possible", a estimé Dugarry, surpris par l’attitude du Brésilien. "Cavani, je ne vais pas dire qu’il me fait de la peine, parce que c’est rabaissant. Mais je suis compatissant pour lui. Le mec, il court comme un dingue tout le match, il ne dit jamais rien. Il est partout, il est généreux, il est irréprochable. Il n’y a rien à dire. Et à l’arrivée, on lui fait un coup comme ça, un petit peu à l’envers... Ce n’est pas possible", a estimé Dugarry, surpris par l’attitude du Brésilien.

