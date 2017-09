Monaco : Riolo n'enterre pas les Monégasques « Par Eric Bethsy - Le 18/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après les départs de Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko, Bernardo Silva et Kylian Mbappé, l’AS Monaco se retrouve avec un groupe affaibli par rapport à la saison dernière. Et cela se ressent dans le jeu des Monégasques en ce début d’exercice. Peu emballé par l’actuel 2e de Ligue 1 pour le moment, Daniel Riolo s’attend pourtant à voir l’ASM monter en puissance. "Il y a encore des incertitudes, mais rien qui n’empêche Monaco d’être performant, a commenté le consultant de RMC. Après 6 journées, en nombre de points au classement (15 contre 13 l’an dernier, ndlr), le club est même en avance par rapport à la saison dernière ! L’ASM est moins brillante ? Oui mais attention, le Monaco qui cartonnait tout le monde et filait vers le titre, on ne l’a pas vu dès septembre la saison dernière !" Mais cette fois, le club de la Principauté ne pourra pas compter sur un Paris Saint-Germain en rodage sur la phase aller. Mais cette fois, le club de la Principauté ne pourra pas compter sur un Paris Saint-Germain en rodage sur la phase aller.

