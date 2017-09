Nantes : avec Ranieri, Thomasson s'amuse moins

Invaincu depuis quatre matchs de championnat, le FC Nantes retrouve des couleurs grâce à la solidité défensive voulue par l’entraîneur Claudio Ranieri. Une stratégie efficace mais qui n’enchante pas certains éléments dont le milieu offensif Adrien Thomasson (23 ans, 6 matchs en L1 cette saison).

"Nous, les joueurs offensifs, on prend un peu moins de plaisir, a reconnu le Canari dans des propos relayés par Ouest-France. Mais c’est nouveau et on gagne les matchs. On ne va donc rien revendiquer. (...) Notre défense est clairement notre point fort. Je pense que ce le sera cette saison. Il va maintenant falloir s’améliorer dans la fluidité du jeu offensivement. Mais notre défense est très rassurante."

Reste à savoir si les attaquants accepteront toujours la philosophie de l’Italien lorsque les résultats seront moins favorables...