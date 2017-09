Barça : Dembélé, Valverde évoque sa blessure « Par Damien Da Silva - Le 18/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'ailier du FC Barcelone Ousmane Dembélé (20 ans, 2 matchs en Liga avec FC Barcelone cette saison) souffre d'une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche après le match face à Getafe (2-1) samedi en Liga et va rater entre 3 et 4 mois de compétition. Présent devant les médias ce lundi, l'entraîneur des Blaugrana Ernesto Valverde a évoqué la blessure du Français. "Nous ne pouvons pas revenir en arrière ou nous sentir désolé. Nous pouvons simplement faire notre possible pour l'aider. Pour un joueur blessé, le plus dur c'est l'attente pour revenir, il faut s'armer de patience, travailler seul et progresser petit à petit. C'est un jeune joueur et il va rencontrer cette difficulté plusieurs fois dans sa carrière. Il faut avoir une vision sur le long terme", a prévenu le technicien espagnol. Opéré mardi en Finlande, Dembélé va devoir attendre 2018 pour retrouver les terrains. Opéré mardi en Finlande, Dembélé va devoir attendre 2018 pour retrouver les terrains.

