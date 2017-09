EdF : Deschamps, Kurzawa l'avait prévenu « Par Damien Da Silva - Le 18/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l’indiquions ce lundi (voir brève 8h44), le latéral gauche du Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa (25 ans, 9 sélections et 1 but) a été victime d’un chantage à la vidéo, dans laquelle il tenait des propos déplacés envers le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps. Si les maîtres-chanteurs de l’international français ont été interpellés, une question se pose toujours : quelle sera la réaction du patron des Bleus par rapport à cette affaire ? Selon les informations de RMC, le technicien tricolore est au courant depuis plusieurs semaines de cette histoire puisque Kurzawa l’a prévenu de l’existence de cette vidéo avant le dernier rassemblement et les deux matchs face aux Pays-Bas (4-0) et au Luxembourg (0-0). Pour rappel, l'ancien Monégasque était titulaire pour ces deux rencontres. Toujours d’après la radio française, le Parisien a lâché dans cette vidéo des mots très insultants envers Deschamps, mais s’amusait avec l’un de ses amis, qui l’a ensuite fait chanter... De son côté, la Fédération Française de Football a expliqué que le cas Kurzawa allait être traité en interne. Toujours d’après la radio française, le Parisien a lâché dans cette vidéo des mots très insultants envers Deschamps, mais s’amusait avec l’un de ses amis, qui l’a ensuite fait chanter... De son côté, la Fédération Française de Football a expliqué que le cas Kurzawa allait être traité en interne.

