PSG : Mbappé, Ménès pointe Emery du doigt Par Damien Da Silva - Le 18/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si le Paris Saint-Germain a dominé l'Olympique Lyonnais (2-0) dimanche en Ligue 1, l'attaquant parisien Kylian Mbappé (18 ans, 2 matchs et 1 but en L1 avec Paris SG cette saison) a éprouvé des difficultés en étant aligné sur le côté droit. Une grossière erreur d'après Pierre Ménès, qui n'a pas épargné l'entraîneur francilien Unai Emery. "Emery avait commencé avec un système à quatre joueurs offensifs, avec au moins une hérésie : faire jouer Mbappé à droite. Tu ne dépenses pas 180 millions pour faire venir un joueur et le faire jouer au poste offensif où il est le moins bon. Même s’il est s’est bien battu, qu’il a donné de bons ballons et est à l’origine du second but, on a envie de le voir dans l’axe, au pire à gauche, mais certainement pas à droite", a analysé le consultant de Canal +. Et pourtant, Mbappé a réussi à être décisif en étant directement impliqué sur le second but du PSG. Et pourtant, Mbappé a réussi à être décisif en étant directement impliqué sur le second but du PSG.

