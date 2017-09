Chelsea : Arsenal a raté le retour de Fabregas « Par Damien Da Silva - Le 18/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voici une information qui devrait agacer les supporters d'Arsenal. En 2015, le milieu de terrain Cesc Fabregas (30 ans, 4 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a quitté le FC Barcelone pour s'engager avec Chelsea. Mais au moment de son départ, l'international ibérique avait donné sa priorité aux Gunners, qui n'ont pas tenté de le récupérer. "Je suis très attaché à Arsenal. Vous connaissez mes sentiments envers le club, je n’ai pas besoin de me répéter. Tous ceux qui ne me croient pas ont tort. Une fois que j’avais pris ma décision de quitter Barcelone, Arsenal avait ma priorité, et Barcelone avait l’obligation de contacter Arsenal d’abord. Après, ils avaient une semaine pour répondre positivement ou non à la clause de rachat", a commenté Fabregas pour Sky Sports. Passé par Arsenal entre 2003 et 2011, l'Espagnol s'est ensuite laissé séduire par José Mourinho pour rejoindre les Blues. Passé par Arsenal entre 2003 et 2011, l'Espagnol s'est ensuite laissé séduire par José Mourinho pour rejoindre les Blues.

