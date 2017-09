Bayern : Ancelotti, Sacchi veut son départ « Par Damien Da Silva - Le 18/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Particulièrement critiqué depuis son arrivée au Bayern Munich l'an dernier, l'entraîneur Carlo Ancelotti fait l'objet d'une rumeur concernant un départ prochain en Chine. Si le technicien italien a démenti ce bruit de couloir, son ancien mentor Arrigo Sacchi a estimé qu'un départ d'Ancelotti serait une bonne nouvelle pour le champion d'Allemagne en titre. "J'ai l'impression que des changements feraient du bien au Bayern. Je regarde tous les matchs du Bayern et j'ai l'impression que l'équipe a perdu son enthousiasme. (...) On vieillit, on perd la passion et la volonté absolue, c'est la vie", a jugé Sacchi lors d'un entretien accordé à Sport 1. De son côté, l'ex-coach du PSG n'a pas l'intention de quitter le Bayern et a répondu avec ironie à ses détracteurs (voir ici). De son côté, l'ex-coach du PSG n'a pas l'intention de quitter le Bayern et a répondu avec ironie à ses détracteurs ().

