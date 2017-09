PSG : Lo Celso, Rabiot ne se fait pas de soucis « Par Romain Lantheaume - Le 18/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une entrée en jeu décisive dimanche contre l’Olympique Lyonnais (2-0), le milieu offensif du Paris Saint-Germain Giovani Lo Celso (21 ans, 4 apparitions en L1 cette saison) a marqué des points. Son coéquipier Adrien Rabiot (22 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) est persuadé que le faible temps de jeu de l’Argentin (47 minutes toutes compétitions confondues) va évoluer à l’avenir. "Tout le monde est concerné. Giovani est bien rentré. Il a bien apporté à gauche. Il a fait des bons centres. Il a été présent. C’est bien d’avoir un groupe où l’on sait que les joueurs qui entrent, peuvent apporter et font souvent la différence, a souligné le milieu de terrain dans des propos rapportés par RMC. C’est quelqu’un de super sympa et il fait de bonnes rentrées. Je ne doute pas qu’il aura plus de temps de jeu à l’avenir. (…) C’est quelqu’un qui bosse, qui ne parle pas beaucoup mais il est vraiment bien intégré." Le Sud-Américain s’est en tout cas montré beaucoup plus convaincant que Julian Draxler, peu en vue en tant que meneur de jeu. Le Sud-Américain s’est en tout cas montré beaucoup plus convaincant que Julian Draxler, peu en vue en tant que meneur de jeu.

