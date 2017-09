OM : Germain beau joueur avec Njie « Par Damien Da Silva - Le 18/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Remplaçant au début du match face à Amiens (2-0) dimanche en Ligue 1, l'attaquant de l'Olympique de Marseille Valère Germain (27 ans, 6 matchs en L1 cette saison) a assisté au doublé de son concurrent Clinton Njie (24 ans, 4 matchs et 5 buts en L1 cette saison). Beau joueur, l'ancien Monégasque a félicité son partenaire. "Le coach m'avait dit qu'il me faisait souffler un peu. Clinton a fait un super match, on est tous très content pour lui. Il a été un peu blessé ces derniers temps, donc c'est bien qu'il revienne en marquant deux buts. On a gagné comme ça. L'important, c'est de prendre les trois points", a insisté Germain devant les médias. Très efficace sur ce début de saison, Njie s'impose comme un rival crédible pour Germain et Kostas Mitroglou. Très efficace sur ce début de saison, Njie s'impose comme un rival crédible pour Germain et Kostas Mitroglou.

News lue par 7179 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+