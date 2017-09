Lyon : la banderole, Aulas remercie Al-Khelaïfi « Par Romain Lantheaume - Le 18/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n’est pas un secret, Jean-Michel Aulas et Nasser Al-Khelaïfi ne sont pas les meilleurs amis du monde. La faute aux propos très virulents du président de l’Olympique Lyonnais à l’encontre du Paris-Saint Germain au cours des derniers mois. Pourtant, le boss francilien a réalisé un geste fort dimanche en interdisant aux ultras du PSG de déployer une banderole "Aulas not welcome" avant le match entre les deux clubs (2-0 pour Paris). Une décision évidemment saluée par "JMA". "C’est courageux, a souligné le dirigeant lyonnais devant la presse. J’avais dit que Nasser était quelqu’un de courtois, d’intelligent et d’élégant, il est aussi courageux. Bravo au PSG d’avoir une très belle équipe, qui j’espère gagnera la Ligue des Champions, et aussi des dirigeants qui savent assumer leurs responsabilités. C’est une très bonne nouvelle pour le dirigeant historique que je suis." Il y a pourtant fort à parier que le discours d'Aulas à l’égard des dirigeants parisiens sera nettement moins élogieux d'ici quelques semaines... Il y a pourtant fort à parier que le discours d'Aulas à l’égard des dirigeants parisiens sera nettement moins élogieux d'ici quelques semaines...

