PSG : des problèmes d'ego ? Mbappé répond « Par Romain Lantheaume - Le 18/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche face à l’Olympique Lyonnais (2-0), les premiers signes de discorde sont apparus au Paris Saint-Germain entre Neymar et Edinson Cavani. Le Brésilien souhaitait notamment tirer un penalty que l’Uruguayen a finalement frappé et manqué. Malgré cet épisode, l’autre star du trio offensif, Kylian Mbappé (18 ans, 2 matchs et 1 but en L1 avec Paris SG cette saison), assure que l’ambiance est excellente au sein du vestiaire francilien. "J'ai eu un groupe qui vivait vraiment bien l'année dernière donc j'avais quelques appréhensions quand même en venant ici vu que c'est un groupe de stars, mais c'est vraiment un groupe qui vit bien, a assuré le Tricolore au micro de Canal+. Il y a beaucoup de Brésiliens, ça aide aussi parce que ce sont des gens remplis de bonne humeur et moi aussi. On a tout pour bien s'entendre." Reste à savoir ce qu’en pense Cavani, rentré précipitamment aux vestiaires puis parti du Parc des Princes sans s’éterniser... Reste à savoir ce qu’en pense Cavani, rentré précipitamment aux vestiaires puis parti du Parc des Princes sans s’éterniser...

