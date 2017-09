Nice : Balotelli, Favre a eu du nez

Nonchalant au possible face à Rennes (1-0) dimanche en Ligue 1, l’attaquant de Nice Mario Balotelli (27 ans, 3 matchs et 3 buts en L1 cette saison) est sorti de sa torpeur à la 79e minute pour inscrire le seul but du match d’une frappe surpuissante. Alors qu’il songeait à le remplacer, l’entraîneur azuréen Lucien Favre a eu du nez en laissant l’Italien quelques minutes supplémentaires sur le terrain.

"J'allais le sortir, mais j'attendais encore un peu, je me disais ‘bon encore cinq minutes’... et finalement après son but c'est lui qui demande à sortir, s’est amusé le Suisse en conférence de presse. Comme le sous-entend votre question, oui il était moins fringant ce soir. Mais, lui comme les autres, a joué contre Monaco, a joué jeudi... On verra la prochaine fois qu'on joue trois matchs en une semaine ce que je fais."

Avec Super Mario, c’est décidément tout ou rien !